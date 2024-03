Razigrana Krka v derbiju boljša od Olimpije Sportal Novomeška Krka se je v 25. krogu lige ABA v Novem mestu na večnem slovenskem košarkarskem derbiju pomerila s Cedevito Olimpijo in jo premagala z 92:78. Novomeščani so prišli do pomembne zmage v boju za obstanek v jadranski ligi.

