Kopitarjevi Kralji so se opekli v Calgaryju Sportal Po petkovem porazu v Edmontonu (1:4) so Anže Kopitar in njegovi Los Angeles Kings v nedeljo zjutraj po slovenskem času z 2:4 (1:2, 1:1, 0:1) izgubili še proti Calgary Flames. Kralji so tokrat grdo opekli, saj so Flames do te tekme izgubili zadnjih pet tekem in na enajstem mestu zahodne konference nimajo več pravih možnosti za uvrstitev v končnico lige NHL.

