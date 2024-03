Tudor v 93. minuti do sladke zmage ob debiju na klopi Lazia RTV Slovenija Kriza nogometašev Juventusa se nadaljuje. Na derbiju 30. kroga italijanskega prvenstva so z 1:0 izgubili proti Laziu, zadetek so prejeli 10 sekund pred koncem triminutnega sodnikovega dodatka. Junak Rimljanov je bil Adam Marušić.

