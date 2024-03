Stranka Resnica Zorana Stevanovića se na evropske z novinarko Polono Frelih, igralko Tanjo Ribič, pisateljem in kolumnistom Brankom Gradišnik ter zdravnikoma Sabino Senčar in Stanko Pušenjak topnews.si Stranka Resnica Zorana Stevanovića se na evropske volitve podaja z nekaterimi znanimi obrazi. Na listi bodo poleg Stevanovića med drugim novinarka Polona Frelih, igralka Tanja Ribič, pisatelj in kolumnist Branko Gradišnik ter zdravnika Sabina Senčar in Stanko Pušenjak. Vrstni red liste bodo sporočili naknadno, so zapisali v stranki. “Gre za edinstveno listo strokovnjakov za […]...

