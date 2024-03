V lendavskem športnem parku je bil sinoči pravi nogometni praznik. V 23. krogu 2. slovenske nogometne lige sta se še drugič v tej sezoni srečala domača Nafta in Beltinci Klima Tratnjek. Srečanje se je končalo z minimalno zmago Lendavčanov, po tem ko je igralec Beltinec Rantaša poslal žogo v svojo mrežo. Nafta ima na vrhu lestvice 51 točk, pred Gorico in Beltinci pa sedem točk naskoka. Vzdušje na tribunah je bilo skozi celotno tekmo glasno in pravo, srečanje pa si je ogledalo okoli 2200 ljubiteljev nogometa. Fotografije Jure Zauneker