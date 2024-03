Zeljkoviću odleglo po koncu niza: Zavedamo se, da lahko in moramo bolje 24ur.com Olimpija je pred domačimi navijači prekinila več kot mesec dolg niz brez zmage in Koper ugnala s 3:2. Zoran Zeljković je bil vesel treh točk in karakterja, ki so ga med reprezentančnim premorom pokazali njegovi varovanci, a je poudaril, da lahko igrajo še veliko bolje. Čeprav je zaostanek ogromen, boja za naslov prvaka še ni odpisal.

Omenjeni Celje

Ljubljana

Portugalska Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Anže Kopitar

Zoran Stevanović