Krka s predstavo sezone nadigrala zmaje, a vprašanje, če bo zmaga sploh kaj pripomogla RTV Slovenija Po skoraj dveh letih so košarkarji Krke znova gostili Cedevito Olimpijo, ki so jo premagali z 92:78 in tako ostali v boju za izognitev zadnjega mesta v Ligi ABA. Do konca rednega dela jadranskega tekmovanja je še en krog.

