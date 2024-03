V živo: padec Mohoriča na prvem vzponu Sportal Napočil je čas za drugi kolesarski spomenik sezone, naporno, 270 kilometrov dolgo Dirko po Flandriji. Lani je to klasiko dobil slovenski as Tadej Pogačar, ki pa ga letos ni na startu. Slovenske barve branijo Matej Mohorič, Matevž Govekar (oba Bahrain Victorious) in Luka Mezgec (Jayco AlUla), največji favorit za zmago pa je Nizozemec Mathieu van der Poel (Alpecin Deceuninck), ki je to dirko dobil že v letih 2020 in 2022.

