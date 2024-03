V nesreči z motorjem je umrl igralec Chance Perdomo 24ur.com V nesreči z motorjem je umrl britansko-ameriški igralec Chance Perdomo, je sporočil njegov tiskovni predstavnik. Star je bil 27 let. Znan je bil po nastopu v franšizi Prvič, nastopil pa je tudi v seriji Umori na podeželju. "Njegovo nenasitno željo po življenju so občutili vsi, ki so ga poznali," je v izjavi zapisal igralčev predstavnik.

