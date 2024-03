Papež Frančišek o vojni in miru, a tudi o “zidovih sebičnosti in ravnodušnosti” topnews.si Kristjani danes praznujejo svoj največji praznik – veliko noč, s katero se spominjajo Jezusovega vstajenja od mrtvih. Slednjega bodo naznanile dopoldanske velikonočne maše, ki pomenijo vrhunec velikonočnega praznovanja. Slovenski škofje bodo maše darovali v stolnicah, papež pa bo opoldne v Vatikanu podelil tudi t. i. blagoslov mestu in svetu. Na največji krščanski praznik bodo […]...

Sorodno















































Omenjeni Papež Frančišek I. Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anže Kopitar

Luka Dončić

Janez Janša

Zoran Stevanović