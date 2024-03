Šesti dan iskanja še vedno brez sledi za malčico 24ur.com Tudi velika noč v Srbiji mineva v iskanju dvoletnice, ki je izginila, ko se je mama za trenutek obrnila stran. Srbska policija preiskuje del reke Brestovačke, helikopterji pa so preleteli širše območje kraja izginotja deklice. Posebne ekipe so preiskale okolico hiše, predor, podzemne kanale in jaške, jezero, gozd. A za Danko ni sledi. Policija ustavlja vozila na vhodu v Banjsko polje, stekle so p...

Sorodno





Omenjeni Srbija Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Anže Kopitar

Luka Dončić

Janez Janša

Zoran Stevanović