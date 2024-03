Bolgarija in Romunija sta se danes delno pridružili schengenskemu območju, potem ko sta o tem decembra lani dosegli dogovor z Avstrijo, nato pa so njuno delno pridružitev soglasno potrdile vse članice EU. Z današnjim dnem je odpravljen nadzor na letališčih in pristaniščih dvojice držav na mejah z drugimi članicami schengenskega območja. Bolgarija in Romunija, ki sta članici Evropske unije od leta ...