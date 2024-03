Arsenal neporažen na derbiju v Manchestru, Liverpool pa z zmago na vrh Sportal V 30. krogu angleške premier lige se je do danes drugouvrščeni Liverpool proti osmemu Brightonu že v drugi minuti znašel v zaostanku, nato pa po golih Luisa Diaza in Mohameda Salaha zmagal z 2:1 in osvojil dragocene tri točke, s katerimi se je povzpel na vrh prvenstvene lestvice. Na večernem velikem derbiju med Arsenalom in Manchester Cityjem zmagovalca ni bilo. Londončani so zdaj drugi sz dvema t...

