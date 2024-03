V živo: začel se je veliki derbi v Manchestru, Liverpool od zaostanka do zmage Sportal V 30. krogu angleške premier lige se je danes drugouvrščeni Liverpool proti osmemu Brightonu že v drugi minuti znašel v zaostanku, nato pa po golih Luisa Diaza in Mohameda Salaha zmagal z 2:1. Ob 17.30 se je začel veliki derbi med vodilnim Arsenalom in tretjim Manchester Cityjem. Prve tri na Otoku loči le točka, do konca prvenstva pa je še deset krogov.

