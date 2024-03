Potem ko so zunanji ministri Francije, Jordanije in Egipta v soboto v Kairu pozvali k takojšnjemu premirju v Gazi, danes iz egiptovske prestolnice napovedujejo nadaljevanje pogajanj za ustavitev nasilja v palestinski enklavi. Izrael medtem nadaljuje z napadi, davi so med drugim ciljali begunsko taborišče Magazi v osrednji Gazi.