Ste opazili pogrešanega 56-letnika? Policija prosi za pomoč. SiOL.net Policisti policijske postaje Maribor I iščejo 56-letnega Rikija Langa. Pogrešani, ki so ga nazadnje videli v soboto ob 12.30, je visok okoli 180 centimetrov ob odhodu od doma je imel oblečeno svetlo sivo jopico, temno modre kavbojke in črno-rjave čevlje, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

