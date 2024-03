Zdi se, da ni stvari, ki je o provokatorju številka ena Damjanu Murku še ne vemo, a obstaja oseba, za katero imajo mnogi številna vprašanja o slovenskem slavčku. Več kot dvajset let se je držala v ozadju in se izogibala medijem, pred kratkim pa je Valerija, mama Damjana Murka naredila izjemo in za Lady privolila v pogovor.