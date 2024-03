Pobuda: Nujno obnavljanje znanja za vožnjo avtomobila zurnal24.si V AMZS so naredili analiza prometne varnosti v letu 2023. Glavne ugotovitve so bile, da bi lahko številne tragedije preprečili že z enostavno rešitvijo, nošenje čelade, na motorju, kolesu in skiroju, enako velja za varnosti pas. Ena od ugotovitev pa je tudi, da bi bilo nujno treba vpeljati sistem vseživljenjskega učenja voznikov osebnih vozil prek obdobnih osvežitvenih voženj.

