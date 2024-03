Visoka pričakovanja žirantov, mali šefi so se izkazali 24ur.com Še zadnja dva para malih šefov sta se pomerila za mesto v polfinalu. Ambiciozni štirje kuharji so se zbrano lotili tokratnega izziva – priprave treh različnih jedi z eno rdečo sestavino. Žiranti so imeli velika pričakovanja. Odločale so malenkosti in naposled sta si zmago ter s tem nastop v polfinalu prislužila Leon Taj in Matic.

