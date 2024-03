Srbi v skrbeh. Njihov najboljši strelec je poškodovan. Bo nared do Eura? Sportal Srbski nogometni reprezentant Aleksandar Mitrović se je poškodoval na tekmi prvenstva Savdske Arabije med njegovim Al Hilalom in Al Šababom. Zaenkrat še ni znano, kako huda je poškodba mišice, v Srbiji pa se bojijo, da ne bo mogel igrati na evropskem prvenstvu, na katerem je Srbija v skupini s Slovenijo, Anglijo in Dansko.

