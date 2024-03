Izrael z bojnimi letali nad bolnišnico v osrednji Gazi Dnevnik Izraelske sile so danes napadle dvorišče bolnišnice Al Aksa v mestu Deir al Balah v osrednji Gazi. Po navedbah lokalnih oblasti so letala zadela dva šotora, ki so ju uporabljali novinarji in razseljeni civilisti. Izraelska vojska medtem trdi, da je...

