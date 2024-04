20-letna Leja Novak je po končani srednji kozmetični šoli, ki jo je obiskovala v Šolskem centru v Novem mestu, na začetku karierne poti. V družinskem podjetju je odprla salon Azaleja, v katerem skrbi za urejenost nohtov – od osnovne manikire do permanentnega lakiranja, podaljševanja in tematskih poslikav nohtov. Kot mlada kozmetičarka je polna idej in z veseljem uresniči še tako zahtevne želje. P ...