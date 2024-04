Vancouver tesno premagal Anaheim in povečal prednost Sportal Hokejisti Vancouver Canucks so v edini sinočnji tekmi severnoameriške hokejske lige NHL doma premagali Anaheim Ducks s 3:2. S tem so povečali vodstvo v pacifiški skupini, v kateri je Anaheim predzadnji, končnico pa so si dokončno zagotovili že v soboto po porazu St. Louis Blues z 0:4 proti San Jose Sharks.

