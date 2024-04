Tudi Rogliča, Vingegaarda in Evenepoela čakajo tlakovci Sportal Danes se bo v Irunu z desetkilometrskim posamičnim kronometrom začela 63. Dirka po Baskiji. To bo tudi druga letošnja dirka za slovenskega šampiona Primoža Rogliča, ki je po lanski sezoni zapustil nizozemsko Vismo in se pridružil nemški Bori - hansgrohe. V dresu te je nekoliko neprepričljivo debitiral na letošnji Dirki Pariz – Nica, na kateri je zasedel deseto mesto. V Baskiji se bo kot tekmec prv...

