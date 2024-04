Skupina No Doubt po skoraj desetletju ponovno skupaj: Gremo! 24ur.com Ena najbolj priljubljenih skupin 90. let prejšnjega stoletja bo ponovno stopila skupaj na oder. No Doubt, ki so glasbeno pot začeli leta 1986 v Kaliforniji, bo po skoraj desetletju ponovno združila moči in nastopila na enem največjih festivalov na svetu Coachella, ki bo v aprilu ponovno zavzela puščavo v Koloradu.

