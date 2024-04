Poštena novomeška klofuta zmaje odnesla s četrtega mesta RTV Slovenija Z izjemno slabo predstavo v Novem mestu, kjer jih je Krka nadigrala, so si košarkarji Cedevite Olimpije otežili položaj v boju za četrto mesto. Zdaj so peti in ne odločajo več sami o svoji usodi.

