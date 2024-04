Tokratno porumenelo fotografijo smo izbrali iz rubrike Mladi dopisnik, ki jo imamo v Dolenjskem listu še danes. Objavljena je bila v 4. številki leta 1977, pod njo pa je pisalo: »Kar 40 medvedkov in čebelic, najmlajših članov taborniške organizacije, so prejšnji četrtek sprejeli v novo družino na Osnovni šoli Katja Rupena v Novem mestu (današnji Center). Starejši taborniki so jim pripravili čajan ...