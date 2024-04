Pohodnika in gobarja v slovaških Tatrah napadel medved 24ur.com Minuli vikend je medved v slovaških Tatrah napadel pohodnika in gobarja. Po poročanju slovaške tiskovne agencije TASR je pohodnik v zdravstveni oskrbi. V Tatrah so sredi marca sicer zabeležili pet napadov medveda, ki so ga kasneje ustrelili, po tem, ko so oblasti odredile odstrel, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

