Pretresljivi posnetki po dvotedenskem obleganju izraelske vojske bolnišnice Al Šifa SiOL.net Izraelska vojska je po dveh tednih napadov na bolnišnico Al Šifa in njeno okolico v Gazi zapustila kompleks. Fotografi in snemalci, ki so se lahko prvič približno varno približali kompleksu, so posneli pretresljive prizore razdejanja in človeške stiske.

