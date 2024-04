Počilo na avtocesti pri Uncu zurnal24.si Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na avtocestah promet zgoščen. Ceste so mokre in spolzke, zato velja opozorilo, da prilagodite hitrost in varnostno razdaljo. Bralec nam je poslal fotografije prometne nesreče na avtocesti v bližini Unca.

