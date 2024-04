V eksploziji avtomobila bombe je danes v vzhodni ukrajinski regiji Lugansk umrl uradnik, ki ga je imenovala ruska vlada, so sporočile lokalne oblasti. Trenutno še preiskujejo okoliščine incidenta, so sporočili iz lokalne pisarne ruskega preiskovalnega odbora. Preiskovalci so sporočili, da je bil namestnik vodje ene od administrativnih agencij ubit, ko je danes popoldne v avtomobilu […]