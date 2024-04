Kysselef zmagala v Turčiji Dnevnik Slovenska telovadka Tjaša Kysselef (na fotografiji), ki se je to sezono vrnila po operaciji in dolgotrajnem okrevanju, je na prvem svetovnem izzivu sezone v Antalyi zmagala na preskoku s 13,017 točke. To je bila zanjo peta zmaga v svetovnem pokalu....

