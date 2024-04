"Nato bo moral temeljito razmisliti o svoji prihodnji usmeritvi. Mislim, da je bilo preveč ekspedicijskih posegov, kot je bil Afganistan. Prihodnost Nata je lahko zelo dobra za Evropo in za svet, če se bo Nato vrnil k svoji prvotni funkciji, ki je obrambna. Gre za obrambno zavezništvo za ozemlja držav članic in prek tega ne gre. Zato mislim, da je treba pogledati dosedanjo prakso in prihodnje možnosti kritično.