RTV Slovenija nam je na velikonočno nedeljo postregla z dvojno dozo “depolitizacije” – z oddajo Politično, kjer je gostoval nekdanji predsednik republike in profesor mednarodnega prava dr. Danilo Türk, in oddajo Intervju, kjer je gostoval religiolog in univerzitetni profesor Aleš Črnič. Oba sta izkrivljala nekatera dejstva, zaradi česar so mnogi gledalci to razumeli kot žalitev in provokacijo. ...