Neverjetno, a resnično! Janu Oblaku in druščini je to uspelo šele drugič v tem letu (video) Ekipa Nogometaši Atletico Madrida so vpisali pomembno zmago v boju za uvrstitev med prve štiri ekipe španskega prvenstva, ki bodo naslednjo sezono igrale v ligi prvakov. Na gostovanju pri Villarrealu so zmagali z 2:1.



Več na Ekipa24.si

Sorodno