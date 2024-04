Kdaj bo Ursula von der Leyen pokazala SMS-sporočila? Primer prevzel EPPO 24ur.com Na vrhuncu epidemije covida-19 je bila javnost seznanjena z nepojasnjenimi rabotami med predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen in izvršnim direktorjem ameriškega farmacevtskega giganta Pfizer Albertom Bourlo, ki so se očitno odvijale preko SMS-sporočil. Teh predsednica komisije ni želela pokazati, še več, sporočila so bila izbrisana. Tožilstvo v Liègu je sedaj sporočilo, da evropski t...

Sorodno