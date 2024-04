Dan za francosko Baskijo in priložnost za sprinterje, torej tudi za Rogliča? RTV Slovenija Drugi dan Iztulie 2024 prinaša še najbolj umirjeno etapo, ki jo skoraj v celoti gosti Iparralde oziroma francoska Baskija. Kratki klanci in spusti so upanje ubežnikov, a pričakuje se zaključni sprint navkreber, kjer bi Primož Roglič lahko utrdil vodstvo.

