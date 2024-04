Kijev: Vojaki, ki so na fronti in se želijo poročiti, imajo tako možnost … Lokalec.si Ukrajinci se bodo po novem lahko poročili na daljavo prek video povezave, kar jim bo omogočila državna aplikacija Diia, sporočajo iz Kijeva in poudarjajo, da bi bila posebna poročna storitev lahko še posebej uporabna za vojake, ki so napoteni na fronto. Ukrajina je namreč na vladnem portalu Diia uvedla storitev, ki bo parom omogočila poroko na daljavo prek video klicev, poročajo ukrajinski mediji. ...

Sorodno



Omenjeni Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Milan Zver

Luka Dončić

Katja Jevšek

Anže Kopitar