Finska: 12-letnik streljal v razredu, enega sošolca ubil in ranil dva Nova24TV En dvanajstletnik je umrl, dva pa sta bila ranjena v strelskem napadu v osnovni šoli na Finskem v kraju Vantaa blizu Helsinkov. Dogodek se je pripetil v torek, osumljenec, prav tako 12-letnik, pa je že v policijskem pridržanju. Starši učencev so dejali, da je 12-letnik streljal v razredu. Žrtve strelskega napada so bile že odpeljane v bolnišnico. Šolsko zgradbo je zatem ogradila policija, star ...

