Ančko Gošnik Godec nagradili za življenjsko delo SiOL.net Prejemnica nagrade za življenjsko delo Riharda Jakopiča je Ančka Gošnik Godec. Nagrado Riharda Jakopiča letos prejme Jurij Kalan, priznanji pa Tina Konec in Đejmi Hadrović. Podelitev najvišjih državnih nagrad in priznanj za likovno in vizualno umetnost bo 10. aprila v Moderni galeriji. Pozneje bodo dela nagrajencev razstavljena v Galeriji ZDSLU.

