Slaba desetina ljudi, ki izpolnjuje pogoje za upokojitev, nadaljuje z delom. Najpogostejši razlogi za takšno odločitev so veselje do dela in občutek produktivnosti, finančna potreba in ohranjanje socialne vključenosti. Slabih pet odstotkov upokojencev, ki v prvih šestih mesecih prejemanja starostne pokojnine ni delalo, pa je v nadaljevanju opravljalo vsaj eno plačano delo.