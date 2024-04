Upokojenci in prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja so na zadnji januarski dan prejeli za 8,2 odstotka višje prejemke. Med upokojenci je tudi Marjan iz Trebnjega, ki ima tako po novem za polno delovno dobo za dobrih 58 evrov višjo pokojnino in ta zdaj znaša malo več kot 767 evrov. Nad svojo pokojnino se ne pritožuje, meni pa, da se je razlika med tistimi, ki imajo najnižjo oz. ni ...