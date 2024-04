Toča in sodra na Koroškem, na udaru tudi drugi kraji N1 Popoldne bo spremenljivo oblačno, agencija za okolje pa je napovedala tudi krajevne plohe in posamezne nevihte. Na severu države je že klestila drobna toča – med drugim v Črni na Koroškem in Mislinji, pa tudi v Zavodnju. Padavine se pomikajo proti vzhodu države.

