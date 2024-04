Na Hrvaškem med tujimi gosti največ nočitev v prvih treh mesecih ustvarili Slovenci RTV Slovenija Na Hrvaškem so turisti med velikonočnimi prazniki ustvarili dobrih 120. 000 prihodov in več kot 380. 000 nočitev. Od začetka leta do konca marca so imeli več kot 1,1 milijona prihodov in prek tri milijone nočitev, med tujimi gosti je bilo največ Slovencev.

Sorodno