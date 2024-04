Tragedija na Triglavu: Umrla dva moška, to je razlog zurnal24.si Gorenjski policisti so na območju severne stene Triglava našli mrtva moška, državljana Srbije. Okoliščine kažejo na gorsko nesrečo, med plezanjem naj bi padla v globino, so za STA pojasnili na Policijski upravi Kranj. Umrla sta bila po njihovih navedbah kot pogrešana prijavljena v tujini, policisti pa so reševalno akcijo sprožili v nedeljo.

