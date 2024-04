Umrl Chris Cross iz skupine Ultravox - skladba 'Vienna' izgubila enega izmed svojih ustvarjalcev Svet 24 Umrl je basist Chris Cross, član britanske new wave skupine Ultravox, znane predvsem po svoji hit skladbi 'Vienna'. Po poročanju medijev naj bi 71-letnik, is pravim imenom Chris Allen, umrl že 25. marca. Njegovo smrt je potrdil frontman skupine, Midge Ure.





