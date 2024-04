Ruske rakete zadele vrtec in fakulteto: ranjenih najmanj 18 oseb, Zelenski obljubil povračilne ukrepe SiOL.net V ruskem raketnem napadu na mesto Dnipro na jugu Ukrajine je bilo ranjenih najmanj 18 ljudi, je danes sporočil guverner regije Dnipropetrovsk Sergij Lisak. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napad obsodil in obljubil povračilne ukrepe. Dodal je, da so reševalne operacije že v teku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Sorodno

Omenjeni Ukrajina

Volodimir Zelenski Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Milan Zver

Primož Roglič

Robert Golob

Asta Vrečko