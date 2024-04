Izola: prišli jadrat in ostali brez jadrnic Primorske novice Neznani tatovi so s tatvino dveh jadrnic izolskim organizatorjem povzročili veliko sramoto. Tuji gostje so prišli v Izolo jadrat, nemška ekipa je v noči na nedeljo ostala brez 2000 evrov vrednega plovila, avstrijska ekipa pa kar brez 10.000 evrov vredne jadrnice.

