SGP Gorica finančno izčrpali in poslali v stečaj, zdaj si manejo roke Primorske novice Pred dobrim desetletjem je propadlo Splošno gradbeno podjetje (SGP) Gorica, nekoč eno od večjih gradbenih podjetij v državi, zaposlovalo 130 ljudi. Nekdanji vodilni so ga finančno izčrpali, razkosali in poslali v stečaj. Dogajanje je pod drobnogled vzela tudi policija, saj je več milijonov evrov izginilo na bančne račune podjetij iz poštnih nabiralnikov, od tam pa v davčne oaze. Zgodba nikoli ni dobila epiloga na sodišču.

