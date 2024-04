Zvezdnica Beverly Hillsa se že leta bori z rakom, to je njena zgodba Zadovoljna.si Igralka Shannen Doherty je pred devetimi leti javno razkrila, da so ji diagnosticirali raka na dojkah. Bolezen je sprva premagala, nato pa se je ta vrnila v še agresivnejši obliki in se razširila še na druga področja.

Omenjeni Beverly Hills Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Milan Zver

Janez Janša

Primož Roglič